Уголовное дело завели на нижегородца за угрозу покалечить чужого ребенка

В Нижнем Новгороде 39-летний мужчина побил и угрожал бросить с третьего этажа десятилетнего ребенка. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, пострадавший мальчик во дворе поссорился с товарищем. Тот рассказал о ситуации отцу, и он пришел во двор для разборок. Мужчина схватил обидчика сына и несколько раз его толкнул, из-за чего ребенок ударился головой. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

После мужчина с мальчиком поднялся на лестничную клетку третьего этажа, свесил несовершеннолетнего через перила и угрожал сбросить вниз.

Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».