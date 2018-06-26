Прямой эфир

Уголовное дело завели на нижегородца за угрозу покалечить чужого ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде 39-летний мужчина побил и угрожал бросить с третьего этажа десятилетнего ребенка. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, пострадавший мальчик во дворе поссорился с товарищем. Тот рассказал о ситуации отцу, и он пришел во двор для разборок. Мужчина схватил обидчика сына и несколько раз его толкнул, из-за чего ребенок ударился головой. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

После мужчина с мальчиком поднялся на лестничную клетку третьего этажа, свесил несовершеннолетнего через перила и угрожал сбросить вниз.

Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после избиения школьницы во Владивостоке
Дело возбуждено после гибели полуторагодовалой девочки в Омске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017