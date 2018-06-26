Елизавета II утвердила законопроект о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit, придав ему статус закона. Новый закон начнут применять после выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта 2019 года.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», — приводит 26 июня «РИА Новости» слова спикера нижней палаты парламента Джона Беркоу.

Палата лордов британского парламента 20 июня утвердила окончательный вариант законопроекта о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее часть парламентариев пыталась внести в документ поправки, которые бы наделили парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.

Закон о Brexit называют самым важным в Великобритании за последние несколько десятилетий. Его главным положением станет отмена действия на территории страны закона «О Европейском сообществе» от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС.

Порядка 100 тыс. человек собрались 23 июня в центре Лондона для участия в марше против выхода Великобритании из Евросоюза.