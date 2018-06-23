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Около 100 тыс. людей вышли на марш против Brexit в Лондоне

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Порядка 100 тыс. человек собрались в центре Лондона, чтобы принять участие в марше против выхода Великобритании из Евросоюза.

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Акция приурочена к двухлетней годовщине референдума Brexit, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС.

«Как минимум 100 тысяч человек из всех уголков страны приняли участие в протестном марше. Среди них фермеры, врачи, учителя, водители, студенты, рыбаки, ветераны, рабочие заводов и офисные сотрудники», — заявили организаторы шествия.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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