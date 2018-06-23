Около 100 тыс. людей вышли на марш против Brexit в Лондоне
Порядка 100 тыс. человек собрались в центре Лондона, чтобы принять участие в марше против выхода Великобритании из Евросоюза.
Акция приурочена к двухлетней годовщине референдума Brexit, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС.
«Как минимум 100 тысяч человек из всех уголков страны приняли участие в протестном марше. Среди них фермеры, врачи, учителя, водители, студенты, рыбаки, ветераны, рабочие заводов и офисные сотрудники», — заявили организаторы шествия.
Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.