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Трамп удивился переносу производства Harley Davidson в Европу

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Президент США Дональд Трамп выразил удивление решением компании Harley-Davidson перенести производство мотоциклов в Европу.

«Удивлен, что Harley Davidson стали первой компанией, поднявшей белый флаг. Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой урон в торговле на $151 млрд», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

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О решении производителя перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи в Европе, из США в другие страны стало известно 25 июня. Данный шаг спровоцирован высокими пошлинами на американские товары, установленными в Евросоюзе, — теперь мотоциклы компании облагаются не 6-процентной, а 31-процентной пошлиной, что увеличит стоимость каждого мотоцикла в среднем на $2,2 тыс., а также приведет к дополнительным затратам в размере от $90 до $100 млн в год.

22 июня Еврокомиссия ввела в действие дополнительные пошлины размером 25% на импорт ряда товаров из США в ответ на предпринятое Вашингтоном повышение пошлин на импорт алюминия и стали.

Белый дом в конце марта ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. В июне Трамп допустил введение пошлин в 20% на автомобили из ЕС, а после заявил, что Вашингтон примет новые меры в отношении стран, установивших торговые пошлины на американские товары.

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