Трамп намерен запретить компаниям КНР инвестировать в технологии США

Президент США Дональд Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США.

Кроме того, он также хочет ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР, передает «Газета.ру». Ограничения будут касаться новых сделок и не затронут существующие соглашения.

По данным The Wall Street Journal, о решении будет объявлено в конце недели. Отмечается, что планы пока не носят окончательный характер и могут измениться.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в рамках национальной протекционистской политики. Указ о новой пошлине 25% на импорт товаров из КНР объемом $50 млрд в год вступит в силу 6 июля.

В то же время Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые Вашингтон введет пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции.

Китай считает, что торговая война с США не только негативно скажется на экономике двух стран, но и нанесет ущерб всему миру.