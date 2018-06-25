Россияне увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса

В Москве и на большей части российской территории в конце июля можно будет наблюдать самое продолжительное в этом веке полное затмение естественного спутника Земли и великое противостояние Марса.

Об этом сообщили в Московском планетарии, передает RT.

27 июля совпадут два астрономических события. Марс очень близко подойдет к нашей планете, так, что в телескоп можно будет рассмотреть детали ландшафта Красной планеты, отмечает НСН.

Прошлой зимой москвичи могли наблюдать верхнее соединение самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия с Солнцем.