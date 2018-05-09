Прямой эфир

Ученые объявили об изменении орбиты Земли

0
Фото: Global Look Press/NASA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Орбита Земли сжимается и вытягивается каждые 405 тыс. лет, это происходит на протяжении 215 млн. лет под гравитационным влиянием Юпитера и Венеры, заявили американские геологи из Ратгерского университета.

В статье, опубликованной в журнале PNAS, отмечается, что на основании данного открытия можно связать время, «когда происходили различные изменения климата, массовые вымирания, появились и исчезли динозавры, млекопитающие и другие животные».

Исследователи отметили, что сейчас Земля вращается по слегка вытянутой орбите, удаленной от светила почти на 150 млн км.

В эфире НСН тарший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселев назвал такие результаты исследования здравыми. Ученый добавил, что ранее проводились исследования, учитывающие «орбиты планет солнечной системы, чтобы оценить, как это влияет на нашу климатическую систему».

В конце апреля ученые рассказали о вероятности переворота полюсов Земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астрономы сообщили о полном погружении Луны в тень Земли
Москвичи смогут увидеть верхнее соединение Меркурия с Солнцем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017