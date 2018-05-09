Ученые объявили об изменении орбиты Земли

Орбита Земли сжимается и вытягивается каждые 405 тыс. лет, это происходит на протяжении 215 млн. лет под гравитационным влиянием Юпитера и Венеры, заявили американские геологи из Ратгерского университета.

В статье, опубликованной в журнале PNAS, отмечается, что на основании данного открытия можно связать время, «когда происходили различные изменения климата, массовые вымирания, появились и исчезли динозавры, млекопитающие и другие животные».

Исследователи отметили, что сейчас Земля вращается по слегка вытянутой орбите, удаленной от светила почти на 150 млн км.

В эфире НСН тарший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселев назвал такие результаты исследования здравыми. Ученый добавил, что ранее проводились исследования, учитывающие «орбиты планет солнечной системы, чтобы оценить, как это влияет на нашу климатическую систему».

В конце апреля ученые рассказали о вероятности переворота полюсов Земли.