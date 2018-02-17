Москвичи смогут увидеть верхнее соединение Меркурия с Солнцем

Жители столицы смогут увидеть верхнее соединение самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия с Солнцем 17 февраля в районе 15:00.

Пресс-служба Московского планетария отмечает, что сейчас наступает время, когда Меркурий можно будет наблюдать с обычным биноклем. В субботу, 17 февраля, он пройдет верхнее соединение с Солнцем, а с 5 марта появится на вечернем небе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также сообщается, что к середине марта продолжительность видимости планеты увеличится до 1 часа 20 минут. С позиции земного наблюдателя планеты будет наиболее заметно в периоды ее максимального удаления от Солнца.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ночь на 31 января 2018 года жители страны могли наблюдать в небе суперлуние и затмение одновременно.