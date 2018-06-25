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Госдума рассмотрит установление в РФ Дня принятия Крыма

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Группа депутатов и сенаторов обратилась в Государственную думу РФ с законопроектом, предлагающим сделать 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи (событие имело место в 1783 году. — Ред.).

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Документ внесен в Госдуму при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

С проектом закона можно ознакомиться в электронной базе данных.

В 1783 году императрица Екатерина II подписала «Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если 19 апреля станет памятным днем, то это поможет отразить в названии «подлинные геополитические события», считают инициаторы законопроекта, отмечает «Газета.ру».

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ.

Киев и ряд западных стран считают Крым временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно отмечала, что республика вернулась в РФ после проведения референдума, на котором были соблюдены все международные нормы.

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