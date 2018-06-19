Пушков прокомментировал «мечты» Кравчука о Крыме

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал «мечты» первого президента Украины Леонида Кравчука о Крыме. Последний заявил, что Россия может добровольно вернуть полуостров из-за «непосильных затрат» и из-за давления со стороны международного сообщества.

Сенатор напомнил политику, что эта территория никогда не была частью Украины, а в составе этой страны она оказалась из-за «политического казуса». «На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году», — написал Пушков в Twitter. Он добавил, что жители полуострова никогда не связывали свое будущее с этим государством.

В самом Крыму киевским политикам посоветовали прекратить спекуляции и интриги в отношении статуса полуострова. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что эта территория никогда не будет украинской.

«Россия не торгует своими территориями. Передачи Крыма Украине больше никогда не будет. Киевским политикам пора раз и навсегда забыть об украинском Крыме. Это история, которая никогда не повторится», — цитирует политика «РИА Новости».

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал слова Кравчука «бредом сумасшедшего», отметив, что комментировать высказывание бывшего украинского лидера незачем. О том, что прогноз политика не более чем «абсурдная утопия», от которой «сквозит неуважением к народу», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Поэтому высказанные им (Кравчуком — Прим. iz.ru) суждения, скорее, из серии «каждый судит по себе» и демонстрируют желание спрятать шило антиконституционного госпереворота в мешке словоблудия и русофобии, которому цивилизованно и решительно жители Крыма противопоставили свою волю и свой выбор», — приводит слова политика ее пресс-служба.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, подавляющее число участников которого высказались за воссоединения с РФ. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают полуостров своей «временно оккупированной территорией». Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что плебисцит прошел в соответствии со всеми международными нормами, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».