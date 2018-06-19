Прямой эфир
Сюжет:

Пушков прокомментировал «мечты» Кравчука о Крыме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал «мечты» первого президента Украины Леонида Кравчука о Крыме. Последний заявил, что Россия может добровольно вернуть полуостров из-за «непосильных затрат» и из-за давления со стороны международного сообщества.

Копнули глубже
Что известно о засухе в Крыму и при чем тут Украина

Сенатор напомнил политику, что эта территория никогда не была частью Украины, а в составе этой страны она оказалась из-за «политического казуса». «На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году», — написал Пушков в Twitter. Он добавил, что жители полуострова никогда не связывали свое будущее с этим государством.

В самом Крыму киевским политикам посоветовали прекратить спекуляции и интриги в отношении статуса полуострова. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что эта территория никогда не будет украинской.

«Россия не торгует своими территориями. Передачи Крыма Украине больше никогда не будет. Киевским политикам пора раз и навсегда забыть об украинском Крыме. Это история, которая никогда не повторится», — цитирует политика «РИА Новости».

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал слова Кравчука «бредом сумасшедшего», отметив, что комментировать высказывание бывшего украинского лидера незачем. О том, что прогноз политика не более чем «абсурдная утопия», от которой «сквозит неуважением к народу», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Поэтому высказанные им (Кравчуком — Прим. iz.ru) суждения, скорее, из серии «каждый судит по себе» и демонстрируют желание спрятать шило антиконституционного госпереворота в мешке словоблудия и русофобии, которому цивилизованно и решительно жители Крыма противопоставили свою волю и свой выбор», — приводит слова политика ее пресс-служба.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, подавляющее число участников которого высказались за воссоединения с РФ. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают полуостров своей «временно оккупированной территорией». Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что плебисцит прошел в соответствии со всеми международными нормами, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иностранные болельщики посетили Крым между матчами ЧМ–2018
В Совфеде оценили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017