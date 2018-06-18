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В Совфеде оценили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью порталу iz.ru прокомментировала решение Совета Европейского союза о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя. По ее словам, санкционная политика Запада больше ударит по карманам самих европейцев.

Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Теперь ограничительные меры действуют до 23 июня 2019 года. Решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Вводимые санкции ограничены территорией Крыма и Севастополя. Они включают запрет на импорт в ЕС любой крымской продукции. Также европейским гражданам и компаниям запрещено инвестировать в Крым или Севастополь, покупать недвижимость, финансировать крымские компании.

Европейским компаниям также запрещено оказывать туристические услуги в Крыму или Севастополе. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки.

«Сообщение о продлении ЕС санкций в отношении Крыма останется лишь предсказуемым обновлением сообщения четырехлетней давности. Наша страна настолько велика и многогранна, настолько плодородна и урожайна (в прошлом году Крым собрал рекордный урожай пшеницы), что позорная санкционная политика Запада больше ударит по карманам самих европейцев, и гневные заявления представителей западного бизнеса тому подтверждение», — сказала Ковитиди.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя помогают экономике региона развиваться и находить новые нестандартные решения, отметила сенатор.

«Конечно, мы очень хотим дружить, торговать, сотрудничать и с Европой в том числе. И это произойдет, поверьте. И кому-то будет очень неудобно за сегодняшние дикие решения в отношении Крыма и крымчан. А мы в Крыму идем вперед, не оглядываясь. Открытие Крымского моста, так расстроившее наших политических оппонентов, распахнуло перед всеми нами совершенно иные логистические возможности», — подчеркнула она.

ЕС вводит ограничительные меры в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация в Донбассе. Полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство местных жителей.

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