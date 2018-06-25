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Самая титулованная белорусская биатлонистка завершила карьеру

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции в Минске.

«Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру», — цитирует ее «РИА Новости».

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Домрачева стала первой биатлонисткой в истории, которой удалось трижды завоевать олимпийское золото в индивидуальных соревнованиях, а также первая среди спортсменок, становившихся олимпийскими чемпионками по биатлону четыре раза.

Она заняла первое место в гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте во время Сочи-2014, а на Олимпиаде в Пхёнчхане продемонстрировала лучший результат в эстафете. Кроме того, в активе спортсменки бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева дважды становилась чемпионкой мира, в ее активе также четыре серебра и одна бронза ЧМ.

Ранее полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба заявил, что чемпионат 2018 года может последним в его карьере.

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