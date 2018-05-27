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Союз биатлонистов России изменил решение по тренеру сборной

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил имена новых тренеров сборной.

Анатолий Хованцев будет совмещать посты главного тренера и старшего тренера мужской команды, а старшим тренером женской сборной станет Виталий Норицын. 

Ранее Драчев заявил, что за женскую команду будет отвечать Валерий Польховский.

Помогать Хованцеву в мужской сборной будет Сергей Идинов. Ассистентом Норицына станет Сергей Башкиров. Резервную мужскую команду возглавит Сергей Белозеров.

Андрей Падин и Сергей Коновалов, работавшие ранее с главными мужской и женской командами, будут тренировать женскую команду Б, передает «Спорт-Экспресс».

Четырехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев 18 мая победил на выборах президента СБР.

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