Президент СБР Владимир Драчев готовит серьезные изменения в биатлоне

В Союзе биатлонистов России (СБР) произошла смена власти. Новым президентом организации избран четырехкратный чемпион мира, призер двух Олимпиад, депутат Госдумы Владимир Драчев. Вице-президентом по спортивным вопросам станет именитый специалист Анатолий Хованцев. Именно он предложит новому составу правления СБР кандидатов на посты старших тренеров сборных. Пока имена специалистов держатся в секрете, но точно известно, что СБР откажется от приглашения иностранных тренеров.

На выборах президента СБР, которые проходили в Тюмени, была настоящая конкурентная борьба. Победитель определился лишь в третьем туре, когда Владимиру Драчеву удалось получить 2/3 голосов делегатов — 40. У его основного конкурента — трехкратного чемпиона мира, вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Виктора Майгурова — 16 голосов. Тем не менее Виктор Майгуров согласился войти в команду Владимира Драчева и продолжит отвечать за международные отношения.

— Я готов к новому вызову в своей жизни, к вниманию и публичности, — рассказал «Известиям» президент СБР Владимир Драчев. — Также у меня есть понимание, какие проблемы следует решить в первую очередь. Помимо улучшения результатов сборных мы займемся пропорциональным развитием региональных федераций. Мы будем оказывать им помощь в приобретении пневматического, боевого оружия, улучшать трассы. Что касается моей конкуренции с Майгуровым, то мы готовы работать вместе. У него есть богатый опыт взаимодействия с IBU, который, я надеюсь поможет нам сохранить свои позиции в организации (на ближайшем исполкоме IBU будет рассмотрен вопрос об участии сборной России в международных стартах. — «Известия»). Надеюсь, что мы будем выступать на Кубках мира и Кубках IBU. Мы открыты к дискуссии с IBU.

Кроме Виктора Майгурова в новый состав правления СБР вошли: знаменитые в прошлом биатлонисты Сергей Чепиков и Иван Черезов, министр строительства и ЖХК Владимир Якушев, а также Юрий Векшин (Смоленская область), Алексей Ермашов (Республика Карелия), Андрей Левунин (Сахалинская область), Алексей Нуждов (Московская область) и Сергей Тарасов (Алтайский край). На этой неделе правление выберет старших тренеров для мужской и женской сборной России, которых предложит новый вице-президент по спортивным вопросам заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.

За плечами 68-летнего Анатолия Хованцева богатейший управленческий опыт. В разные годы он работал старшим тренером сборных СССР, России, Финляндии, Эстонии и Украины. В последние годы он занимался индивидуальной подготовкой биатлонисток, в том числе чемпионок мира — Екатерины Юрловой-Прехт и Кайсы Макарайнен.

— Хованцев — великолепный тренер, который воспитал несколько поколений сильных биатлонистов, — продолжил Владимир Драчев. — У него есть своя система, и я бы хотел, чтобы он смог внедрить ее по всей стране. Для этого он займет пост вице-президента по спортивным вопросам. Также не исключаю, что он будет назначен и главным тренером сборной, где мы точно откажемся от разделения на группы и соберем в мужской и женской команде расширенные составы, до 15 человек. Это даст шанс проявить себя всем сильнейшим — и молодым, и опытным спортсменам. Состав на Кубок мира будет определятся только в конкурентной борьбе. Останется ли на индивидуальной подготовке Антон Шипулин? Я против этого, но открыт к диалогу.

В вопросе выбора тренеров Владимир Драчев занял жесткую позицию относительно иностранных специалистов. Напомним, что последние три сезона в мужской сборной работал немец Рикки Гросс, ранее с женской командой работал другой немецкий специалист Вольфганг Пихлер (2011–2014).

— Я против иностранных тренеров, — заключил Владимир Драчев. — В нашей стране другой менталитет, который иностранцам не понять. Тем более с Пихлером и Гроссом команда проводила много сборов за границей, игнорируя российские регионы, где есть все условия для подготовки.

Изменения в российском биатлоне оценил двукратный олимпийский чемпион, новый член правления организации Сергей Чепиков.

— Новый президент СБР прошел длинный биатлонный путь, поэтому прекрасно знает всех тренеров, спортсменов, ориентируется в концепции подготовки, — отметил Сергей Чепиков. — Очень важно, чтобы Драчеву удалось наладить психологический климат в команде, вернуть взаимное доверие между спортсменами и руководителями. Мы должны сообща прийти к решению, провести мозговой штурм, как готовиться к сезону, возможно, провести мини-семинар на 2–3 дня. Должны быть заслушаны разные точки зрения тренеров, как они видят подготовку, послушать ребят, чего им не хватало, к чему они критически относились. Важно, чтобы была полная прозрачность. По-хорошему, подготовку надо было начинать месяц назад, поэтому нельзя терять ни минуты.

Первое заседание правления СБР, где будут выбраны старшие тренеры сборной, состоится сегодня, 21 мая.

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