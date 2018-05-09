Экс-тренер сборной России по биатлону Гросс возглавил австрийскую команду

Немецкий специалист Рикко Гросс, занимавший должность старшего тренера сборной России по биатлону, возглавил австрийскую команду. Информацию о назначении подтвердил представитель Федерации биатлона Австрии.

Он подчеркнул, что Гросс руководит сборной Австрии начиная с 9 мая, передает «РИА Новости».

Рикко Гросс является четырехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в биатлоне в сезоне 2006/07.

В августе 2015 года Гросс стал старшим тренером мужской сборной России. Соглашение действовало до 30 апреля 2018 года. Как отмечал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов, СБР не собирается предлагать немецкому специалисту новый контракт.

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