Союз биатлонистов определил старших тренеров сборной России

Союз биатлонистов России назвал имена новых старших тренеров сборной. Подготовкой мужчин займется Анатолий Хованцев (он же стал главным тренером), а за женскую команду будет отвечать Валерий Польховский. Оба специалиста уже возглавляли сборную.

«Да, я действительно дал согласие возглавить тренерский штаб сборной России в качестве главного тренера. Одновременно с этим буду отвечать за всю мужскую «вертикаль» сборной, включая резервную и юниорскую команды», — отметил Хованцев в комментарии «РИА Новости».

Свое назначение подтвердил и Польховский. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения по обновлению и дополнению тренерского состава.

Хованцев в разное время занимал должность старшего тренера сборных России, Финляндии, Эстонии, Украины. С июня 2010 года по март 2011-го он тренировал женскую российскую сборную.

Польховский с 1992 по 1999 год работал в тренерском штабе мужской сборной России, а с 2001 по 2007 год — с женской командой. В 2011 году он был назначен главным тренером российских биатлонистов. По итогам сезона-2011/12 он покинул тренерский штаб национальной команды, а должность главного тренера была упразднена. В последние годы он тренировал сборную Казахстана.

18 мая в рамках заседания отчетно-выборной конференции СБР был определен новый глава организации. Президентом Союза биатлонистов стал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчёв.