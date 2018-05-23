Команда Драчева приступила к работе

Новый состав правления Союза биатлонистов России (СБР) под руководством президента федерации Владимира Драчева провел первое заседание. В ходе шестичасовых дебатов было принято несколько ключевых решений. Речь, в частности, идет о создании комиссии по пневматическому оружию, более плотной работе с концерном «Калашников» и скорейшем вхождению в состав СБР Федерации биатлона Республики Крым. Также на заседании был заслушан доклад нового главного тренера сборной России Анатолия Хованцева о структуре тренерского штаба национальной команды в новом олимпийском цикле.

Развитие пневматического биатлона было одной из приоритетных задач в предвыборной программе Владимира Драчева. Четырехкратный чемпион мира решил не откладывать дело в долгий ящик и создал специальную комиссию, которой поставлена задача по выработке единого регламента соревнований с использованием пневматического оружия. В нее вошли члены правления СБР Алексей Нуждов (Московская область), Андрей Левунин (Сахалинская область) и Сергей Тарасов (Алтайский край).

— Пневматический биатлон станет одним из важнейших направлений работы СБР, — заявил Владимир Драчев. — Во всем мире дети начинают именно с пневматики, а не с мелкокалиберного оружия. Многие регионы испытывают проблемы с воспитанием собственных кадров, потому что все завязано на приобретении оружия, лицензиях, перевозке, ежедневной ответственности тренеров. Хотя с 12 до 16 лет можно спокойно работать на пневматике. Это совершенно другие затраты — не 100–200 млн, а 5–7. Их может позволить себе любой регион. Кто из спортсменов не отсеется после 16 лет, перейдет на «мелкашку» — причем уже умея кататься на лыжах и обращаться с оружием. Еще пневматика удобна свободной перевозкой. Любая семья сможет ее купить, стоит она недорого и не требует затрат на обслуживание.

Также не исключено, что уже в этом сезоне многие российские биатлонисты перейдут на отечественное оружие и патроны. Этим вопросом займется член правления СБР, трехкратный чемпион мира Иван Черезов. В сотрудничестве с концерном «Калашников» ему предстоит разработать предложения для регионов по малокалиберному и пневматическому оружию в рамках целевой программы СБР.

— У «Калашникова» есть желание и возможность продвигать свою продукцию, — продолжил Владимир Драчев. — Я говорю про оружие, патроны, ремни. Причем речь идет не только о сборных, но и о полноценной помощи регионам.

На заседании были распределены и обязанности членов правления по работе с региональными федерациями в федеральных округах. Первым вице-президентом СБР и вице-президентом по работе с регионами назначен Алексей Нуждов. Также было объявлено и о скором вхождении в состав СБР Федерации биатлона Республики Крым.

— Федерация Республики Крым обратилась к нам с такой инициативой, — сообщил глава пресс-службы СБР Константин Бойцов. — Когда они подготовят все необходимые документы, сразу же будут приняты в состав СБР, никаких проблем здесь я не вижу. Мы действуем согласно российскому законодательству.

Ключевым моментом заседания стало выступление нового главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, который представил правлению федерации кандидатуры старших тренеров сборной. Среди кандидатов были Валерий Польховский, Леонид Гурьев и Андрей Гербулов. При этом не исключено, что старшим тренером мужской сборной будет назначен сам Анатолий Хованцев.

— Этот вопрос решится в течение нескольких дней, — сказал Константин Бойцов. — Имена кандидатов известны, правление СБР взяло немного времени на раздумье для принятия оптимального решения.

В прошедшем сезоне мужской сборной руководил тандем Андрея Падина и Рикко Гросса (немецкий специалист уже подписал контракт со сборной Австрии). Старшим тренером женской команды был Сергей Коновалов.

— Сейчас ведется активная работа по формированию тренерского штаба сборной России, — рассказал «Известиям» Сергей Коновалов. — Ко мне из СБР пока никто не обращался, но я готов продолжить работу в женской сборной. Готов ли я работать не старшим тренером, а войти в тренерский штаб, пока ответить сложно.

В сезоне-2017/18 под руководством Сергея Коновалова российские биатлонистки впервые остались без наград Кубка мира (КМ), но смогли вернуть команде максимальную квоту — с нового сезона в гонках КМ смогут участвовать не пять, а шесть спортсменок.

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