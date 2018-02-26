Владимир Драчёв выдвинет свою кандидатуру на пост президента СБР

Знаменитый в прошлом биатлонист, а ныне депутат Государственной думы («Единая Россия») Владимир Драчёв намерен принять участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Действующий руководитель СБР, глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов пока не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок. Очередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти во второй декаде мая.

По словам источника «Известий» в СБР, пока свою кандидатуру на пост главы организации планирует выдвинуть лишь Владимир Драчёв. Остальные возможные кандидаты еще не приняли решение об участии в выборах. В том числе — действующий президент СБР Александр Кравцов.

— Пока не готов обсуждать вопрос о своем втором сроке, — сказал «Известиям» Александр Кравцов. — Мы продолжаем работу в плановом режиме и готовимся к предстоящим мероприятиям.

В разговоре с «Известиями» Владимир Драчёв подтвердил, что будет участвовать в выборах и надеется, что они пройдут раньше запланированного срока.

— Я обязательно выдвину свою кандидатуру на пост президента СБР, — заявил четырехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчёв. — При этом очень рассчитываю, что отчетно-выборная конференция состоится гораздо раньше. До мая ждать нельзя, нужны кардинальные перемены в биатлоне. Терять два месяца — губительно для нашего вида спорта, который находится в глубочайшем кризисе. У меня сформирована команда и есть программа развития биатлона.

В 2018 году сборная России по биатлону впервые в истории Олимпийских игр осталась без медалей. Лучшим результатом для россиян на Играх стало 15-е место Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке. После этого Александр Кравцов заявил, что не он выбирает тренеров для сборных и не он пишет спортсменам тренировочные планы, а все кандидатуры рассматривал и обсуждал тренерский совет.

— В Пхенчхан не поехали сильнейшие российские биатлонисты, но никто не мешал отправить туда юниорский состав, — заметил Владимир Драчёв. — Для меня остается загадкой, почему СБР не подал расширенный состав биатлонистов в МОК. Никто не мешал им предоставить на выбор комиссии по допуску 30 спортсменов, и тогда бы у нас набралась команда на эстафету и у мужчин, и у женщин, а молодые биатлонисты получили бы бесценный опыт и, возможно, смогли проявить себя на самом высоком уровне. В молодых российских лыжников тоже мало кто верил, но они привезли из Южной Кореи почти половину всех медалей российской сборной.

Помимо неудачного выступления на ОИ-2018, два года назад наша сборная осталась без медалей на чемпионате мира – 2016 в норвежском Хольменколлене. В 1978-м подобное произошло со сборной СССР, но тогда программа состояла лишь из трех гонок — в Норвегии их было 11.

В 2016 году сборная провела серию из 25 гонок Кубка мира без подиумов. За это время в призовую тройку попали представители 11 стран.

Уже 10 эстафет подряд не может выиграть медали и женская команда. Также с 2015 года россиянкам не удается получить и максимальную квоту в Кубке наций, дающую право выставлять по шесть человек на личные гонки. От нас могут могут выступать только по пять спортсменок.

За шесть этапов Кубка мира российские биатлонисты завоевали всего три бронзы (в мужской эстафете и два подиума Антона Шипулина). Девушки последний раз выигрывали медаль в декабре 2016-го. Это сделала Татьяна Акимова.

— Этот сезон показал, что принципы работы нужно, мягко говоря, корректировать, — заявила она «Известиям». — Я уже говорила после масс-старта, что на протяжении последнего года у меня не было контакта с тренерским штабом. Трудно было понять, ради каких целей именно так был построен тренировочный процесс, а объяснять мне никто не хотел. Не знаю, мог ли повлиять на это СБР. Но очевидно, что мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде.

Другой участник Игр-2018, чемпион мира в эстафете Антон Бабиков был более категоричен.

— Изменения в биатлоне нужны, причем глобальные, — заявил «Известиям» Антон Бабиков. — В работе точно — это касается всех нас. Не буду оценивать, должно ли смениться руководство — это не мое дело. Но выводы из этих результатов должны сделать мы все. Лично я намерен очень серьезно проанализировать, как нужно менять подготовку на следующий сезон. К Пхенчхану я подошел в неважной форме — здесь должен винить только себя. Но в целом результаты наших биатлонистов на этапах Кубка мира и Олимпиаде показывают, что не только в спортсменах проблемы.

Александр Кравцов был выбран президентом СБР в мае 2014 года. Большинством голосов делегатов отчетно-выборной конференции он опередил руководителя Союза биатлонистов Республики Карелия Алексея Ермашова. До этого в СБР было три президента: кавалер двух орденов Олимпийского комитета России (ОКР) Евгений Новиков (1992–1995), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов (1995–2008) и бизнесмен Михаил Прохоров (2008–2014).