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Бойкот этапа Кубка мира по биатлону назвали политическим решением

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Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ
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Бойкот этапа Кубка мира в Тюмени со стороны Федерации биатлона США является политическим решением, которого следовало ожидать, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы входим в ту же воду, в которой мы уже были в 1980-м, в 1984 годах, когда мы с США, к сожалению, обменивались такими действиями», –– цитирует Журову «РИА Новости»

По ее словам, следующим политическим шагом в спорте станет предложение проводить подобные спортивные соревнования только в тех странах, которые не вызывают никаких противоречий.

Ранее 24 февраля Федерации биатлона США и Чехии заявили о бойкотировании Кубка мира в Тюмени. Решение провести турнир в России приняли 14 февраля на заседании исполкома союза во время Игр в Пхенчхане.

Отказ французского титулованного биатлониста Мартена Фуркада бойкотировать этап Кубка мира прокомментировал РЕН ТВ двукратный олимпийский чемпион в этом виде спорта Сергей Чепиков.

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