Поль Погба допустил завершение карьеры после ЧМ-2018

Полузащитник французской футбольной сборной Поль Погба сказал, что ЧМ-2018 может стать последним в его карьере. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, прошедшей в подмосковной Истре.

«Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать», — приводит его слова ТАСС. Спортсмен подчеркнул, что он доволен присутствием на турнире и хотел бы выиграть его.

«Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место», — добавил Погба.

26 июня сборная Франции, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. 26 июня она встретится с командой Дании.

В мае дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) наложил на Российский футбольный союз (РФС) штраф за расистские выкрики болельщиков во время прошедшего 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» контрольного матча между сборными Франции и России. Оскорбления касались Погбы и его товарища по команде Усмана Дембеле. Сумма взыскания составила 30 тыс. швейцарских франков ($29 тыс.).