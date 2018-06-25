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Кадыров назначил главой правительства Чечни Муслима Хучиева

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении Муслима Хучиева новым руководителем правительства республики. Об этом  он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я подписал указ о назначении Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской Республики», — написал глава региона. 

Также он издал указы об освобождении по собственному желанию Ибрагима Закриева от должности первого заместителя председателя правительства Чечни и о назначении первым заместителем председателя правительства Исы Тумхаджиева.

Ранее парламент Чеченской Республики одобрил назначение Хучиева на пост премьера, сообщает RNS.

Президент России Владимир Путин 22 июня текущего года назначил Абубакара Сайд-Хусайновича Эдельгериева, являвшегося председателем правительства Чечни с мая 2012 года, своим советником.

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