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Блаттер оценил организацию ЧМ-2018 на 9 из 10

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер оценил организацию ЧМ-2018 в России на 9 баллов из 10 возможных. При этом он уточнил, что идеала в природе не существует.

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«После 10 дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на 8,5», — сказал Блаттер в интервью Sport24.Ru. «Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня — человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже 9 вам поставлю!» — сказал он.

Блаттер подчеркнул, что, если «начать с 9», достичь 10 баллов будет проще, чем если стартовать с более низкой позиции.

20 июня Блаттер в интервью газете «Спорт-Экспресс» также высоко оценил организацию мундиаля. «Всё замечательно! Впечатляюще! На стадионах и за их пределами. Мировое первенство смотрят по всей планете. Процент зрителей выше, чем когда-либо. Русские вложили свою душу. Это чувствуется», — заявил он.

Блаттер по приглашению президента России Владимира Путина посетил два матча ЧМ-2018: игру Португалии с Марокко в Москве (20 июня) и встречу сборных Бразилии и Коста-Рике в Санкт-Петербурге (22 июня).

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