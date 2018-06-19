Блаттер посетит два матча ЧМ-2018 по приглашению Путина

Бывший глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит матч между Португалией и Марокко, который состоится в Москве 20 июня. Экс-функционер, лишенный возможности приходить на игры в качестве официального лица, прибудет на турнир по приглашению президента России Владимира Путина.

Блаттер проведет в России несколько дней, запланирована в том числе встреча с Путиным, отмечает «Спорт-Экспресс»,

По информации телеканала «78», экс-глава ФИФА также придет на игру между Бразилией и Коста-Рикой в Санкт-Петербурге 22 июня.

18 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства не запланирована отдельная встреча с Блаттером. Он добавил, что президент, вероятно, не сможет посмотреть матч между Россией и Египтом 19 июня, так как будет находиться в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

В 2015 году Блаттер покинул пост главы ФИФА, который занимал с 1998 года, из-за коррупционного скандала. Его дисквалифицировали на восемь лет, отстранив от футбольной деятельности. Позже срок был сокращен до шести лет.