Бабченко рассказал о трудностях жизни после «смерти»

Российский журналист Аркадий Бабченко решил рассказать, как складывается его жизнь после «убийства». Как он написал на своей странице в Facebook, его будущее теперь определяют другие люди.

Изменилось всё

Бабченко признался, что после инсценировки «убийства» его жизнь полностью изменилась. Он не может пойти в кафе, кино, встретиться с друзьями и пойти в магазин за продуктами.

«Каждый выход в город — это спецоперация», — заявил журналист.

Бабченко подозревает Россию в слежке

По мнению журналиста, Россия могла получить доступы к его гаджетам. Теперь никто не может его навестить, отметил он. А переговоры о потенциальной встрече ведутся в «режиме спецоперации».

Лишился всего

В социальной сети Бабченко признался, что у него ничего нет, так как семью эвакуировали из России за день «до часа Д».

Имущество журналиста в настоящее время умещается в три чемодана. В России остались квартира и гараж, посетовал он. Сейчас россиянина окружают государственные вещи — от вилок до мебели. А носит он штаны, в которых был в морге.

«Вчера обзавелись разделочной доской. И тазиком для стирки. Праздник в семье», — написал россиянин.

Сбор средств

Посетовав на сложную жизнь после «смерти», Аркадий Бабченко не забыл указать координаты для желающих перевести ему средства.

Кто «убил» Бабченко

История с инсценировкой убийства журналиста получила широкий общественный и политический резонанс.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и государственные лица страны. Однако 30 мая стало известно, что информация об убийстве журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях.

Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.