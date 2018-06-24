Рекордную жару зафиксировали в Москве

Гидрометцентр зарегистрировал рекордную температуру воздуха в Москве в субботу. 23 июня в российской столице столбики термометров поднялись до 33 градусов.

Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Она уточнила, что 33 градуса было на юге и востоке Москвы.

«В среднем температура в столичном регионе варьировалась от 28 до 33 градусов. Средняя суточная температура превысила климатическую норму почти на пять градусов», — указала метеоролог.

Предыдущий рекорд этого лета зафиксировали в мегаполисе 22 июня, напоминает РЕН ТВ.

Жаркая погода пришла в столичный регион после двухнедельного похолодания. Вчера в Москве прогремели грозы, прошли ливневые дожди с градом.

Сильный ветер в столице 23 июня стал причиной падения более 10 деревьев, они повредили три легковых автомобиля.