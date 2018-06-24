Пятая часть нормы осадков выпала в Москве в субботу

Пятая часть нормы месячных осадков выпала в столице в субботу во время ливня с градом.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, в Москве выпало 13 мм осадков при месячной норме 75 мм. Метеорологи уточнили, что дожди прошли в отдельных районах северной и западной частях города.

Сильный ветер и град в столице 23 июня стал причиной падения более 10 деревьев, они повредили три легковых автомобиля, пострадавших нет. Сильная гроза с градом ожидается в Москве и в воскресенье, 24 июня. МЧС просит жителей и гостей столицы быть внимательными в связи с непогодой.