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Ливень с градом накрыл север и запад Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Грозовой фронт 23 июня принес в Москву кратковременные ливни, сопровождающиеся сильными порывами ветра.

Как сообщает «Интерфакс», грозы прошли в основном на севере и западе столицы. При этом местами выпал град размером более 1 см в диаметре.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности. Сообщалось, что порывы ветра при грозе могут достигать 12–17 м/с.

В воскресенье, 24 июня, в столице также ожидаются гроза и ветер с порывами до 18 м/с.

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