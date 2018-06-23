«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Жаркая погода с кратковременными дождями, сильным ветром и грозой ожидается в Москве в субботу, 23 июня, передает Гидрометцентр. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Облачно, с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза», — отметили синоптики.

Днем воздух в столице прогреется до 30–32 градусов, ветер юго-восточный, южный, 510 м/с. Порывы при грозе могут достигать 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Ночью температура воздуха опустится до 18–20 градусов.

В Подмосковье днем прогнозируется 27–32 градуса тепла, ночью столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов.