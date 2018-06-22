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Самым жарким днем 2018 года в Москве стал 22 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Пятница, 22 июня, стала самым теплым днем в столице с начала 2018 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Столбики термометров во второй половине дня преодолели отметку +29,7 градуса, что выше предыдущего показателя температуры воздуха этим летом, когда в Москве потеплело до +28 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Максимальный показатель 22 июня установится к вечеру, около 19–20 часов. По данным Гидрометцентра, абсолютный рекорд для 22 июня был зафиксирован в 1956 году, когда температура воздуха составила +31,5 градуса.

Накануне МЧС объявило на 23 и 24 июня «желтый» уровень опасности из-за надвигающихся грозовых дождей. Также ожидается сильный ветер с порывами до 12–17 м/с.

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