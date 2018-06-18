В Москву ненадолго придет настоящая летняя жара

Температура в Москве +25 градусов — нормальная для второй половины июня. Об этом заявил ведущий метеоролог службы «Гисметео» Леонид Старков.

При этом, по его словам, в ближайшее время температура в столичном регионе достигнет +30 градусов, но ненадолго, сообщает телеканал «Звезда».

В конце июня метеоролог прогнозирует сухую и очень теплую погоду, характер которой тем не менее может измениться: произойдет смена климатических процессов, и в Москву придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и понижение температуры до +20.

16 июня синоптики прогнозировали, что 18 июня температура поднимется до +27 градусов. Во вторник, 19 июня, также будет тепло: +23 +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь.