Прямой эфир

В Москву ненадолго придет настоящая летняя жара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура в Москве +25 градусов — нормальная для второй половины июня. Об этом заявил ведущий метеоролог службы «Гисметео» Леонид Старков.

При этом, по его словам, в ближайшее время температура в столичном регионе достигнет +30 градусов, но ненадолго, сообщает телеканал «Звезда».

В конце июня метеоролог прогнозирует сухую и очень теплую погоду, характер которой тем не менее может измениться: произойдет смена климатических процессов, и в Москву придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и понижение температуры до +20.

16 июня синоптики прогнозировали, что 18 июня температура поднимется до +27 градусов. Во вторник, 19 июня, также будет тепло: +23 +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жаркая погода ожидает столичный регион в воскресенье
По–летнему жаркая погода ожидает столичный регион 16 июня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017