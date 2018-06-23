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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Гроза и сильный ветер ожидают Москву и область в воскресенье, 24 июня, предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели ссылаются на прогноз погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 18 м/с», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Сегодня в Москве ожидается жаркая погода с кратковременными дождями, сильным ветром и грозой. В мегаполисе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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