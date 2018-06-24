МЧС предупредило о грозе и граде в Москве 24 июня

В Москве в воскресенье, 24 июня, ожидаются гроза и град.

Порывы ветра могут достигать 13–18 м/с. При этом днем воздух прогреется до +25–27 °С. В МЧС призвали граждан быть внимательными в связи с непогодой, передает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

Гидрометцентр ранее объявил в Москве «желтый» уровень опасности. Сильный ветер в столице 23 июня стал причиной падения более 10 деревьев, они повредили три легковых автомобиля, пострадавших нет.