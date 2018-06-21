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Павильон станции метро у стадиона ЧМ-2018 в Петербурге закрыли из-за ветра

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Павильон станции петербургского метрополитена «Новокрестовская», которая находится у стадиона «Санкт-Петербург», временно закрыли из-за сильного ветра.

Станция находится на Крестовском острове около Финского залива. Ветер там иногда достигает такой силы, что становится трудно выйти из вестибюля, передает телеканал «78».

По данным ТАСС, по причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции.

В Москве 19 июня были временно закрыты станции метро «Университет» и «Воробьевы горы», которые находятся рядом с зоной болельщиков ФИФА, где организуются видеотрансляции матчей.

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