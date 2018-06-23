Более 10 деревьев упали в Москве из–за сильного ветра

Сильный ветер стал причиной падения более десяти деревьев в Москве, они повредили три легковых автомобиля, пострадавших нет.

Об этом в субботу, 23 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах мегаполиса.

Ливень, прошедший в столице, подтопил несколько участков дорог на четырех улицах Москвы, по трем из них ограничили движение.

Гидрометцентр объявил в Москве в субботу «желтый» уровень погодной опасности, порывы ветра при грозе достигали 12–17 м/с. Завтра в столице также ожидаются гроза и ветер с порывами до 18 м/с.