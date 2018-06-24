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Боевики ИГ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака

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Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли в заложники шесть сотрудников сил безопасности Ирака.

Террористы угрожают убить иракских силовиков, если власти Ирака не отпустят на свободу всех заключенных суннитов, передает «Газета.ру».

Отмечается, похищенные военные является шиитами.

Турецкие правоохранительные органы ранее задержали в Анкаре 14 сторонников ИГ, готовивших теракты в преддверии президентских и парламентских выборов, которые намечены в стране на 24 июня.

Представитель Пентагона также сообщил, что западная коалиция уничтожила в Сирии главного торговца нефтью и газом в группировке «Исламское государство».

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