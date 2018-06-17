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СМИ сообщили о захвате в плен одного из лидеров «Аль-Каиды»

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Фото: Global Look Press/Wissam Nassar
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Ливийская национальная армия 16 июня захватила в плен одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Абу Сафьяна бен Каму. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

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Арестовать бен Каму удалось в ходе военной операции, которая проходила ​в городе Дерна, после того как у боевиков закончились боеприпасы.

59-летний Абу Сафьян бен Каму — один из самых авторитетных лидеров «Аль-Каиды», отмечает издание.

Он покинул Ливию в начале 1980-х годов, проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане, был личным водителем Усамы бен Ладена во время его пребывания в Судане.

Его захватил спецназ США и поместил в тюрьму Гуантанамо, откуда в 2007 году его экстрадировали в Ливию. В 2011 году бен Каму бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев.

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