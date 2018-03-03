«Аль-Каида» взяла ответственность за теракт в Буркина-Фасо
Ячейка террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на правительственные и дипломатические объекты в столице Буркина-Фасо.
В пятницу, 2 марта, в Уагадугу боевики одновременно атаковали здания Генштаба вооруженных сил страны, а также посольства и культурного центра Франции.
По данным властей, в результате теракта погибло не менее восьми человек. Пресса сообщает о как минимум 30 жертвах и десятках раненых.
Позднее министерство иностранных дел Франции сообщило, что сотрудники посольства не пострадали. Россиян среди раненых также нет, заявила почетный консул в Буркина-Фасо Анна Рачина.