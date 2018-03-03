«Аль-Каида» взяла ответственность за теракт в Буркина-Фасо

Ячейка террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на правительственные и дипломатические объекты в столице Буркина-Фасо.

MALI-BASED AL QAEDA AFFILIATE JNIM CLAIMS RESPONSIBILITY FOR ATTACKS IN BURKINA FASO CAPITAL OUAGADOUGOU THAT KILLED 8 - MAURITANIAN NEWS AGENCY ALAKHBAR https://t.co/AoIG545Qjg — CRCM Mauritania (@CRCMMauritania) March 3, 2018

В пятницу, 2 марта, в Уагадугу боевики одновременно атаковали здания Генштаба вооруженных сил страны, а также посольства и культурного центра Франции.

По данным властей, в результате теракта погибло не менее восьми человек. Пресса сообщает о как минимум 30 жертвах и десятках раненых.

30 killed, 85 injured in terrorist attack on West African army headquarters and French embassy in Burkina Faso https://t.co/wpjrW15jPf pic.twitter.com/N4VoGGNPN4 — National Post (@nationalpost) March 3, 2018

Позднее министерство иностранных дел Франции сообщило, что сотрудники посольства не пострадали. Россиян среди раненых также нет, заявила почетный консул в Буркина-Фасо Анна Рачина.