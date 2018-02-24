Жертвами двойного теракта в Сомали стали 38 человек

Не менее 38 человек погибли в результате терактов в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, 23 февраля около дворца президента и одного из отелей взорвались два заминированных автомобиля, после взрывов произошла перестрелка между боевиками и полицией. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Ответственность за инцидент взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ).

В декабре 2016 года 13 человек погибли в результате теракта во время парада в полицейской академии в Могадишо.