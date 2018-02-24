В ЮАР ликвидированы семь подозреваемых в нападении на полицейский участок

В ЮАР в ходе спецоперации ликвидированы семеро преступников, еще десять человек были арестованы. Об этом сообщает информационный портал News 24.

21 февраля в городе Нкобо (провинция Восточный Кейп) пятеро полицейских и один военнослужащий погибли в результате нападения. Преступники укрывались в здании церкви в селе Ньянза. Правоохранители проводили операцию по задержанию бандитов, злоумышленники пытались оказать сопротивление.

«В ходе вооруженной перестрелки семеро подозреваемых были ликвидированы, один из полицейских, участвовавших в штурме, получил ранение в ногу», — сообщил представитель спецподразделения по борьбе с особо важными преступлениями «Ястребы» Хангвани Муладузи.

По его словам, нескольким членам банды удалось скрыться. Портал отмечает, что церковь, в которой прятались преступники, принадлежит секте и имеет «сомнительную репутацию». Так, в 2016 году полицейские вывели из здания 20 детей, которым лидеры секты запрещали посещать школу.