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В столице Сомали прогремели два взрыва

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Фото: Global Look Press/Tobin Jones
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Автомобиль взорвался в пятницу, 23 февраля, недалеко от резиденции президента в столице Сомали Могадишо. После инцидента последовали еще один взрыв и стрельба, сообщает Рейтер.

По данным агентства, взрывное устройство в машине в действие террорист-смертник. О жертвах и пострадавших в результате взрывов не сообщается. На месте ЧП работают спасатели и полицейские.

В декабре прошлого года 13 человек погибли в результате теракта во время парада в полицейской академии в Могадишо. Террорист-смертник проник на территорию вуза и привел в действие взрывное устройство.

Напомним, в Сомали действует террористическая организация «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), ведущая вооруженную борьбу против правительства страны и препятствующая гуманитарной деятельности ООН.

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