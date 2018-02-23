В столице Сомали прогремели два взрыва

Автомобиль взорвался в пятницу, 23 февраля, недалеко от резиденции президента в столице Сомали Могадишо. После инцидента последовали еще один взрыв и стрельба, сообщает Рейтер.

По данным агентства, взрывное устройство в машине в действие террорист-смертник. О жертвах и пострадавших в результате взрывов не сообщается. На месте ЧП работают спасатели и полицейские.

В декабре прошлого года 13 человек погибли в результате теракта во время парада в полицейской академии в Могадишо. Террорист-смертник проник на территорию вуза и привел в действие взрывное устройство.

Напомним, в Сомали действует террористическая организация «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), ведущая вооруженную борьбу против правительства страны и препятствующая гуманитарной деятельности ООН.