Не менее 18 человек стали жертвами взрыва в Сомали

В столице Сомали, городе Могадишо, прогремели в пятницу, 23 февраля, два взрыва, погибли не менее 18 человек, передает ТАСС. В медицинских учреждениях рассказали, что в больницы доставлены 20 человек, пострадавших при взрыве.

Установлено, что взорвались два заминированных автомобиля, после взрывов произошла стрельба. Один автомобиль был припаркован около дворца президента, второй стоял рядом с одним из отелей. Исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за произошедшее. Сомалийские исламисты ведут борьбу против властей Сомали.

В декабре прошлого года 13 человек погибли в результате теракта во время парада в полицейской академии в Могадишо.