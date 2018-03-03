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Восемь человек погибли при терактах в Буркина-Фасо

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Фото: REUTERS/Anne Mimault
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Жертвами серии терактов, произошедших в Буркина-Фасо, стали не менее восьми человек. Еще 12 получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое.

В пятницу, 2 марта, боевики атаковали здание генштаба ВС страны, посольство Франции и французский культурный центр, которые располагаются в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

По данным местных властей, в ходе антитеррористической операции были уничтожены восемь боевиков, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечала почетный консул РФ Анна Рачина, россияне, находившиеся в Буркина-Фасо, в момент начала атаки были в безопасных местах. Среди российских граждан никто не пострадал.

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