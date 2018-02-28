Прямой эфир

Спецслужбы РФ предотвратили в 2017 году 25 терактов

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2017 году в России было предотвращено 25 терактов, в том числе готовящаяся атака во время Кубка конфедераций по футболу, въезд на территорию страны был закрыт более 17,5 тыс. иностранцев, подозреваемым в терроризме, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

«В прошлом году предотвращено совершение 25 терактов на территории нашей страны. Эта работа на упреждение ведется постоянно… В прошлом году закрыт въезд на территорию страны более 17,5 тыс. иностранцев, подозреваемым в причастности к террористической деятельности», — заявил Кулягин на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что одну из атак террористы планировали осуществить в Москве по время Кубка конфедераций по футболу. Всего в ходе контртеррористических операций спецслужбы пресекли деятельность более 50 тайных террористических ячеек. Было задержано 1060 бандитов, 90 боевиков были уничтожены, так как оказали сопротивление.

Кулягин также отметил снижение на 25% числа зарегистрированных преступлений террористического характера. К такого рода преступлениям НАК относит не только подготовку терактов, но и вербовку в ряды боевиков, призывы к терроризму, захват заложников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудник спецназа погиб в ходе ликвидации боевика в Дагестане
Двое боевиков нейтрализованы в ходе спецоперации в Ингушетии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017