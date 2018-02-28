Спецслужбы РФ предотвратили в 2017 году 25 терактов

В 2017 году в России было предотвращено 25 терактов, в том числе готовящаяся атака во время Кубка конфедераций по футболу, въезд на территорию страны был закрыт более 17,5 тыс. иностранцев, подозреваемым в терроризме, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

«В прошлом году предотвращено совершение 25 терактов на территории нашей страны. Эта работа на упреждение ведется постоянно… В прошлом году закрыт въезд на территорию страны более 17,5 тыс. иностранцев, подозреваемым в причастности к террористической деятельности», — заявил Кулягин на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что одну из атак террористы планировали осуществить в Москве по время Кубка конфедераций по футболу. Всего в ходе контртеррористических операций спецслужбы пресекли деятельность более 50 тайных террористических ячеек. Было задержано 1060 бандитов, 90 боевиков были уничтожены, так как оказали сопротивление.

Кулягин также отметил снижение на 25% числа зарегистрированных преступлений террористического характера. К такого рода преступлениям НАК относит не только подготовку терактов, но и вербовку в ряды боевиков, призывы к терроризму, захват заложников.