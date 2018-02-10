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Двое боевиков нейтрализованы в ходе спецоперации в Ингушетии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В Ингушетии в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое боевиков. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов... бандиты причастны к преступлениям террористической направленности», — говорится в сообщении.

Портал iz.ru писал о заявлении главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о ликвидации последней «спящей ячейки» террористов на территории республики. В конце прошлого года он пояснил, что это связано с задержанием бандитов, напавших на пост ДПС в селе Яндаре 5 ноября.

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