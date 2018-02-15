Сотрудник спецназа погиб в ходе ликвидации боевика в Дагестане

Один сотрудник спецназа погиб, еще несколько получили ранения в результате ликвидации боевика в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Пострадавших среди гражданского населения нет. Погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые», — говорится в сообщении.

По данным комитета, уничтоженный в ходе спецоперации в Унцукульском районе Дагестана боевик являлся главарем «Харачинской» банды. Бандит находился в федеральном розыске с 2011 года.

Как сообщал портал iz.ru, в четверг в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО) для поиска боевиков и их пособников.