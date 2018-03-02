Посольство Франции в Уагадугу стало целью теракта

Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо Уагадугу сообщили на своей странице в социальной сети Facebook, что подверглись нападению в пятницу, 2 марта.

По словам очевидцев, на которых ссылается агентство Reuters, близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в Уагадугу группа вооруженных людей в масках открыла стрельбу.

Также почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали сообщила корреспонденту ТАСС, что перестрелки в городе продолжаются, но точной информации о том, кто осуществил нападение, нет.