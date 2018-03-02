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Россияне не пострадали при теракте в Буркина-Фасо

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Фото: REUTERS/Anne Mimault
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В результате серии терактов в столице Буркина-Фасо Уагадугу граждане России не пострадали, сообщила почетный консул РФ Анна Рачина.

«Пока все нормально. Когда начались атаки, я обзвонила россиян, все они, по последней информации, живы и здоровы, сидят в безопасных местах», — сказала Рачина «РИА Новости».

Она подтвердила, что в Уагадугу утром в пятницу произошло сразу несколько терактов.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные атаковали посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо. Кроме этого, вооруженные люди атаковали охранников Генштаба. Стрельба и взрывы в городе слышны до сих пор.

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