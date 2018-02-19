Обрушение горы мусора в Мозамбике привело к гибели 17 человек
При обрушении горы мусора в столице Мозамбика Мапуту погибли 17 человек.
Об этом сообщает португальское информагентство Lusa.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям страны Фатимы Белшуир, кучи мусора обрушились на дома, в тот момент, когда внутри зданий находились несколько семей. Некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.
Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии может увеличиться после завершения поисковых работ.
В апреле прошлого года сообщалось, что шесть человек погибли при обрушении горы мусора на жилой квартал в Шри-Ланке, под завалами оказались 40 зданий.