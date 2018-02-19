Прямой эфир

Обрушение горы мусора в Мозамбике привело к гибели 17 человек

0
Фото: Global Look Prees/Florian Kopp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При обрушении горы мусора в столице Мозамбика Мапуту погибли 17 человек.

Об этом сообщает португальское информагентство Lusa.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям страны Фатимы Белшуир, кучи мусора обрушились на дома, в тот момент, когда внутри зданий находились несколько семей. Некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии может увеличиться после завершения поисковых работ.

В апреле прошлого года сообщалось, что шесть человек погибли при обрушении горы мусора на жилой квартал в Шри-Ланке, под завалами оказались 40 зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жертвами оползня на свалке в Эфиопии стали 62 человека
Под завалами оказались расположенные поблизости лачуги
Причиной оползня в Китае стала незаконная свалка
Большое скопление мусора спровоцировало грязевой поток, в результате которого были разрушены 33 строения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017