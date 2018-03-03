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В Британии учитель пытался создать армию детей для терактов в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Британский суд признал виновным молодого учителя в вербовке детей для проведения терактов в Лондоне.

По данным следствия, 20-летний Умар Хейк является сторонником запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Своим подопечным он показывал экстремистские видео, пропагандировал насилие и призывал их возобновить смертельные атаки на столицу Великобритании.

«Его план состоял в том, чтобы создать армию детей для оказания помощи в многочисленных террористических атаках по всему Лондону», — приводит слова главы контртеррористического подразделения полиции Дина Хейдона телеканал NDTV.

Всего от действий Хейка пострадали более ста школьников.

Правоохранительные органы полагают, что учитель планировал атаки в местах массового скопления людей, таких как башня британского парламента Биг-Бен и аэропорт Хитроу.

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