В Британии учитель пытался создать армию детей для терактов в Лондоне
Британский суд признал виновным молодого учителя в вербовке детей для проведения терактов в Лондоне.
По данным следствия, 20-летний Умар Хейк является сторонником запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Своим подопечным он показывал экстремистские видео, пропагандировал насилие и призывал их возобновить смертельные атаки на столицу Великобритании.
«Его план состоял в том, чтобы создать армию детей для оказания помощи в многочисленных террористических атаках по всему Лондону», — приводит слова главы контртеррористического подразделения полиции Дина Хейдона телеканал NDTV.
Всего от действий Хейка пострадали более ста школьников.
Правоохранительные органы полагают, что учитель планировал атаки в местах массового скопления людей, таких как башня британского парламента Биг-Бен и аэропорт Хитроу.