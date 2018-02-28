В НАКе отметили глобальный характер вербовки террористов через интернет

Вербовка террористов с помощью интернета приобретает глобальный характер, заявил советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский в ходе пресс-конференции.

«Вербовка в интернете сегодня приобретает глобальный характер, поэтому вопрос контроля за киберпространством далеко не праздный, а один из самых актуальных», — отметил он.

По словам представителя НАКа, вербовка происходит удаленно, создаются целые дистанционные ячейки. «Процесс бывает очень быстрым, воздействие иногда происходит буквально за несколько месяцев», — добавил он.

В НАКе подчеркнули, что при осуществлении терактов злоумышленники стали чаще использовать подручные средства — ножи, топоры, автомобили.

«Сегодня обозначилась тенденция, что наряду с традиционными средствами совершения терактов используются подручные средства — ножи, автомобили и так далее», — сказал Пржездомский, добавив, что ведомство перехватывает «достаточно много этого материала».